Неуместная шутка обернулась для жителя Самарской области уголовным делом

Пьяный мужчина позвонил в 112 и сообщил о "заминировании" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте 2021 года в экстренную службу «112» поступило сообщение от неизвестного, который утверждал, что в Чапаевске на улице Производная находится неизвестное опасное устройство. К месту вызова прибыли все экстренные службы города, было эвакуировано более 300 человек.

- Сотрудники экстренной службы провели обследование территории, но взрывчатых веществ обнаружено не было, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность звонившего. Им оказался ранее не судимый 61-летний местный житель. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить и вызвать сотрудников экстренных служб на несуществующую бомбу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части й статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь шутнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет.

Полицейские напоминают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма граждане привлекаются к уголовной ответственности с 14-летнего возраста. Следует понимать, что на вызов приезжают все экстренные службы, силы и средства которых отвлекаются на проверку ложного сообщения, в то время, когда, где-то действительно требуется их помощь.