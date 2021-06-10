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Происшествия10 июня 2021 9:21

В Самаре женщина воткнула нож в сердце своему знакомому

К счастью, мужчина выжил, а на женщину завели уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Конфликтная подруга пустила в ход холодное оружие

Конфликтная подруга пустила в ход холодное оружие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить женщину, которая в ходе конфликта вонзила нож в сердце своего товарища. К счастью, мужчина выжил, а вот на нападавшую завели уголовное дело.

По версии следствия, в феврале 2021 года в одном из общежитий в Промышленном районе Самары женщина и четверо ее знакомых устроили застолье. В ходе распития алкогольных напитков, между подозреваемой и одним из мужчин разгорелась ссора. Женщина схватила кухонный нож со стола и воткнула в грудь своему оппоненту.

- Мужчина смог самостоятельно покинуть место происшествия и обратиться за помощью к медикам. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи, он смог выжить, - рассказали в районной прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело о покушении на убийство передано в районный суд для рассмотрения по существу.