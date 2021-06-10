Партия «Единая Россия» подвела итоги пятилетней работы

Дмитрий Медведев выступил с отчетом по предвыборной кампании партии "Единая Россия"

Дмитрий Медведев отчитался о работе партии «Единая Россия» за пять лет. В ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня, председатель партии отметил, что предвыборная программа прошла проверку на прочность и была актуальной все эти годы.

- Несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, партия была сосредоточена на выполнении стратегических задач по развитию страны, - отметил Дмитрий Медведев.

Единороссы, в отличие от других политических партий, не ушли на самоизоляцию в пандемию, а продолжили направлять все ресурсы на помощь людям. Так, были открыты волонтерские центров, которые объединили почти 100 тысяч добровольцев в регионах. Кроме того, были приняты законы, которые направлены на помощь пострадавшим от пандемии и организованы сборы средств для всех нуждающихся.

Также в пандемию «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости, что упростило трудовые отношения и снизило риск возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали сотрудников.

Что касается экономики, то за пять лет работы партия смогла снизить зависимость страны от колебаний цен на нефть, а также была достигнута окончательная консолидация бюджетной системы.

Дмитрий Медведев напомнил, что по инициативе партии был законодательно урегулирован статус самозанятых, создана государственная соцподдержка для россиян, улучшено положение неработающих молодых мам и родителей, чьи дети учатся в вузах. Также партия активно поддерживает обманутых дольщиков и сельских жителей при покупке жилья по ипотеке. В регионах реализуется партийный проект «Городская среда», который подразумевает благоустройство общественных и дворовых территорий. И многое другое.

Отчет председателя партии о проделанной за пять лет работе — это довольно важный элемент предвыборной кампании. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что на партии в значительной степени лежит ответственность за реализацию поставленных президентом задач.

- Жители ждут от нас, как от ведущей политической силы в стране, активного воплощения заявленных планов, ожидают дальнейшего продолжения позитивных изменений по всем направлениям, - сказал Дмитрий Азаров.

Подводя итоги работы партии в регионе, он отметил, что за последние годы в губернии было построено 1200 км дорог, было благоустроено 477 территорий, построено 40 новых детских садов, 6 школ, 5 поликлиник, 4 сосудистых центра, 44 ФАПа. Благодаря совместной работе депутатов - единороссов всех уровней, сторонников партии, общественников и, конечно, жителей Самарской области, в регионе появилось более 30 тысяч рабочих мест на 44 новых предприятиях.