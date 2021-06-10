В Самаре на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной установят автоматические трамвайные стрелки

За работу ТТУ готово заплатить 73,8 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте госзакупок появилась информация, что МП «Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика, который уложит на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной автоматические стрелочные трамвайные переводы.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет вскрыть асфальт в районе остановочного пункта, разобрать существующие рельсы и стрелки, уложить автоматические переводы и крестовины чешского производства и заново отремонтировать участок.

За работу ТТУ готово заплатить из собственных средств 73,8 миллионов рублей. Подрядчика выберут 28 июня 2021 года. Победитель тендера должен будет в течение 110 дней после подписания контракта выполнить все работы, прописанные в техзадании.