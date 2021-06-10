"Крылья Советов" проведут две контрольные игры с "Уралом"

Одна из игры пройдет в Самаре Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарские "Крылья Советов" проведут два контрольных матча с екатеринбургским "Уралом". Пройдут они после того, как команда вернется со сборов в Сербии.

- Одна игра состоится в Самаре. Другая в Екатеринбурге, - рассказал новый генеральный директор клуба Вадим Андреев.

Напомним, что в эти минуты на стадионе "Солидарность Арена" проходит встреча нового руководства команды с болельщиками. На ней присутствуют и корреспонденты "КП-Самара". В мероприятии принимает участие и спортивный директор коллектива Сергей Корниленко.