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Спорт10 июня 2021 10:37

"Крылья Советов" проведут две контрольные игры с "Уралом"

Об этом заявил болельщикам новый генеральный директор клуба Вадим Андреев
Авторы (2):
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Одна из игры пройдет в Самаре

Одна из игры пройдет в Самаре

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарские "Крылья Советов" проведут два контрольных матча с екатеринбургским "Уралом". Пройдут они после того, как команда вернется со сборов в Сербии.

- Одна игра состоится в Самаре. Другая в Екатеринбурге, - рассказал новый генеральный директор клуба Вадим Андреев.

Напомним, что в эти минуты на стадионе "Солидарность Арена" проходит встреча нового руководства команды с болельщиками. На ней присутствуют и корреспонденты "КП-Самара". В мероприятии принимает участие и спортивный директор коллектива Сергей Корниленко.