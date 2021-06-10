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Общество10 июня 2021 10:46

Новый генеральный директор "Крыльев Советов" рассказал, какие задачи стоят перед клубом

Вадим Андреев планирует максимально сохранить состав и усилить его
Авторы (2):
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Встреча проходит на стадионе "Солидарность Арена"

Встреча проходит на стадионе "Солидарность Арена"

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На стадионе "Солидарность Арена" в этим минуты проходит встреча руководства "Крыльев Советов" с болельщиками. В ней принимают участие новый генеральный директор клуба Вадим Андреев и спортивный директор Сергей Корниленко.

- Наша задача - максимально сохранить состав и усилиться. Также мы хотим улучшить условия для болельщиков на стадионе: парковки, питание. В задачи входит и привлечение спонсоров, - передает слова Андреева корреспондент "КП-Самара".

Вадим Андреев заявил, что "Крылья" будут брать лучшее из разных спортивных ниш. Например, из "Формулы-1".

Кроме того, в "Крылья" появится селекционный отдел. Его формированием займется Сергей Корниленко.