Новый генеральный директор "Крыльев Советов" рассказал, какие задачи стоят перед клубом

Встреча проходит на стадионе "Солидарность Арена" Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

На стадионе "Солидарность Арена" в этим минуты проходит встреча руководства "Крыльев Советов" с болельщиками. В ней принимают участие новый генеральный директор клуба Вадим Андреев и спортивный директор Сергей Корниленко.

- Наша задача - максимально сохранить состав и усилиться. Также мы хотим улучшить условия для болельщиков на стадионе: парковки, питание. В задачи входит и привлечение спонсоров, - передает слова Андреева корреспондент "КП-Самара".

Вадим Андреев заявил, что "Крылья" будут брать лучшее из разных спортивных ниш. Например, из "Формулы-1".

Кроме того, в "Крылья" появится селекционный отдел. Его формированием займется Сергей Корниленко.