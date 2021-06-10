В Самаре на День России 12 июня 2021 года изменят расписание дачных автобусов

12, 13 и 14 июня дачные автобусы будут ходить по расписанию выходного дня Фото: Евгений АНДРОСОВ

12 июня, в субботу, отмечается День России. В праздничные дни в Самаре временно будет изменено расписание автобусов, курсирующих к садово-дачным товариществам.

- 11 июня дачные автобусы будут ходить по пятничному расписанию, а 12, 13 и 14 июня – по расписанию выходного дня, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, что 19 июня 2021 года также будет изменено расписание дачных автобусов. На Троицу будут организованы перевозки на городские кладбища, а на дачи автобусы ходить в этот день не будут.