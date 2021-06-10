В Самаре открылась выставка детских рисунков «В далекой-далекой галактике…»

В День защиты детей самарские юные таланты получили призы от партнеров конкурса рисунков

Радио «Дача» совместно с МАУ «Парки Самары» второй год подряд проводят выставку детских рисунков в Самаре. В этом году тема проекта «В далекой-далекой галактике…» посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

- За весь период конкурса было принято более 150 детских рисунков. Дети рисовали «космические» картины акварелью, гуашью, пастелью и смешанными техниками, - рассказали организаторы проекта.

На выставке будут представлены 30 лучших работ, которые отобрали жюри. Финалисты проекта в возрасте от 7 до 12 лет уже получили подарки от партнеров проекта на торжественном награждении в День защиты детей в Парке Гагарина.

Выставка детских рисунков продлится до конца этого года. Любой желающий сможет посмотреть на картины в Парке Гагарина возле аттракциона Колесо обозрения.