Губернатор Самарской области приехал с проверкой в детский оздоровительный лагерь «Юность»

Дмитрий Азаров пожелал ребятам хорошего отдыха

В Самарской области с 1 июня стартовала детская оздоровительная кампания. В этом году в детских лагерях смогут отдохнуть около 45 тысяч детей, в том числе почти 9,5 тысяч – из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в регионе для 530 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет т будут предложены формы организованного отдыха, включая дневное пребывание в лагерях, отдых в профильных лагерях, участие в туристических походах, сборах и слетах.

- В этом году оздоровительная кампания проходит на особых условиях. Угроза распространения коронавирусной инфекции заставляет нас быть максимально внимательными, острожными, сделать все необходимое для защиты здоровья людей – детей и педагогического состава. Была проведена огромная подготовительная работа, — отметил Губернатор.

Так, все смены будут проходить в строгом соответствии с санитарными требованиями. Так, максимальная загрузка составляет 75% от общей вместимости, чтобы соблюдать социальное дистанцирование . Кроме того, заезд смен происходит одномоментно и исключаются массовые мероприятия и родительские дни.

Первая смена в детском лагере «Юность» началась 1 июня, сейчас там находятся 130 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Дмитрий Азаров приехал навестить школьников, чтобы узнать, как проводится летняя кампания с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Глава региона провел встречу с директором детского оздоровительного центра «Юность», на которой стороны обсудили поставку дополнительного оборудования, а также дальнейшую реконструкцию лагеря. По итогам встречи глава региона обещал организовать поставку необходимых вещей в лагерь уже в этом году. В конце визита Дмитрий Азаров пожелал ребятам хорошего отдыха.

Желаю набраться здоровья, подрасти и с новыми силами приниматься за учебу. Но до этого еще есть время отдохнуть и провести это лето с пользой на нашей прекрасной самарской земле, — пожелал ребятам Дмитрий Азаров.