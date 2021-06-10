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Общество10 июня 2021 15:05

Сотрудники ФСБ задержали самарца, который «разводил» мигрантов на деньги

Он якобы мог достать разрешения на временное проживание в России
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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В апреле мужчину задержали сразу после того, как он получил 280 тысяч рублей

В апреле мужчину задержали сразу после того, как он получил 280 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция возбудила уголовное дело в отношении Вугара Р. – мужчину подозревают в мошенничестве, жертвами преступлений стали мигранты.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, нарушение закона еще в апреле выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области. Они выяснили: Вугар обещал мигрантам посодействовать в получении разрешений на временное проживание на территории России при помощи неких связей в правоохранительных органах.

В апреле мужчину задержали сразу после того, как он получил 280 тысяч рублей. Однако дополнительная проверка показала, что никаких связей у Вугара не было, и деньги он собирался просто присвоить.

После этого по материалам ФСБ в полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество.