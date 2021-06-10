В Самаре парень зверски убил свою девушку и вызвал полицию

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах жестокого убийства 28-летней Марии К. 4 июня ее обнаружили мертвой в квартире дома на улице Краснодонской. На теле девушки правоохранители насчитали множество ножевых ранений.

- О преступлении стало известно поздно вечером 4 числа, когда в полицию обратился 27-летний хозяин жилплощади Дмитрий П. Он заявил, что поссорился со своей сожительницей и нанес ей 12 ножевых ранений в область, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого задержали. Он ранее уже неоднократно судим - за мошенничество, кражу, грабеж и похищение документов.

По статье 105 УК РФ возбуждено уголовное дело. Дмитрий арестован. Свою вину он сейчас признает. Расследование продолжается.