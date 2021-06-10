Жителей Тольятти приглашают на выставку об истории "Тольяттикаучука"

Вход на выставку бесплатный Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В краеведческом музее Тольятти заработала фотовыставка под названием "Тольяттикаучук": страницы истории". Она посвящена 60-летию предприятия.

Первый брикет с конвейера завода сошел 15 июня 1961 года. Именно с этой даты начинается история компании, которая сегодня объединяет 2300 человек.

- Без завода нет города, без города - завода. Многое в Центральном районе Тольятти сделано силами нашего предприятия. И фотовыставка расширит знания посетителей о предприятии и истории города, - заявил гендиректор "Тольяттикаучука" Юрий Морозов.

В экспозиции будут представлены фото и документы из фондов музея. Информацию предоставила и пресс-служба предприятия, которая нашла много интересного в архивах. Все экспонаты отражают основные исторические вехи строительства, становления и развития одного из флагманов химической промышленности СССР и России.

"Тольяттикаучук" - это мировой бренд. Узнать о нем побольше можно лично. Выставка работает в Тольяттинском краеведческом музее с 9 июня по 22 августа. Вход свободный.