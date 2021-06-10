В Самаре задержали двоих, подозреваемых в похищении человека

Следователи выясняют причины похищения человека в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

В апреле этого года двое мужчин, являющихся жителями областной столицы, похитили человека с парковки магазина в Красноглинском районе. Они посадили 47-летнего мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении. Как отмечают в следственном комитете, похищение произошло днем, примерно с 11 до 13 часов.

Сейчас предполагаемые похитители задержаны. В случае, если их вина будет доказана, мужчинам грозит до 12-ти лет лишения свободы.