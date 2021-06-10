Александр Живайкин поздравил соцработников в Кинельском районе

Александр Живайкин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, представляющий партию "Единая Россия", поздравил соцработников Кинельского района.

День социального работника ежегодно отмечается в России 8 июня. Как отметил Живайкин, в прошлом году соцработники трудились в очень сложных условиях, но сумели выстоять в пандемийный год.

- Соцработники Кинельского района вместе с коллегами всей Самарской области в прошлом году трудились в невероятно сложных условиях и показали самые высокие результаты. Наравне с медицинскими работниками с честью выстояли этот пандемийный год, вместе с волонтерами раздавали подопечным продукты, привозили лекарства, общими усилиями пережили самое трудное время, - сказал Живайкин.

Лучших соцработников района чествовали в доме культуры сельского поселения. Наиболее отличившихся отметили благодарственными письмами Самарской губернской думы.