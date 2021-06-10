С 11 июня в Самаре ограничат движение на улицах Печерской и Мориса Тореза

В Самаре перекроют движение транспорта на ряде улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу, 11 июня, перекроют движение на улицах Печерской и Мориса Тореза. Это необходимо для ремонта теплотрасс, сообщили в городской администрации.

На Печерской зароют движение в границах улиц Четвертый проезд и Ивана Булкина вместе с перекрестком с Авророй.

На Мориса Тореза движение перекроют на пересечении с улицей Мяги около дома №33.

На время ограничений изменится схема движения автобусов. Автобусы под номерами 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215 поедут в оба направления по Дыбенко, Революционной, Гагарина, а затем – по своим маршрутам.

Автобус № 35 поедет по Дыбенко, Революционной, Аэродромной и Авроре, а далее – по обычному маршруту. Автобусы 56 и 99 в оба направления поедут по улицам Дыбенко, Революционной и Гагарина, а затем – по привычному маршруту.

На Печерской ограничения будут действовать до 15 июня, на Мориса Тореза - до 14 июня.

Схема движения общественного транспорта изменена до 15 июня.