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Спорт10 июня 2021 21:59

Самарская теннисистка Павлюченкова в финале "Ролан Гаррос" сыграет с Крейчиковой

Российская теннисистка впервые с 2015 года вышла в финал большого шлема
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Анастасия Павлюченкова сыграет в финале "Ролан Гаррос"

Анастасия Павлюченкова сыграет в финале "Ролан Гаррос"

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира "Ролан Гаррос", который сейчас проходит в Париже. В полуфинале Павлюченкова победила словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).

Теннисистка из Самары стала второй россиянкой, которой удалось добраться до финала "Большого шлема" - в 2015-м году это удалось Марии Шараповой, которая в итоге уступила американке Серене Уильямс в финале Ausralian Open.

Соперницей Павлюченковой в финальном матче стала Барбора Крейчикова из Чехии. В полуфинале она победила гречанку Марию Саккари. Финальный матч состоится в пятницу, 11 июня.