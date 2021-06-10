Самарская теннисистка Павлюченкова в финале "Ролан Гаррос" сыграет с Крейчиковой

Анастасия Павлюченкова сыграет в финале "Ролан Гаррос"

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира "Ролан Гаррос", который сейчас проходит в Париже. В полуфинале Павлюченкова победила словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).

Теннисистка из Самары стала второй россиянкой, которой удалось добраться до финала "Большого шлема" - в 2015-м году это удалось Марии Шараповой, которая в итоге уступила американке Серене Уильямс в финале Ausralian Open.

Соперницей Павлюченковой в финальном матче стала Барбора Крейчикова из Чехии. В полуфинале она победила гречанку Марию Саккари. Финальный матч состоится в пятницу, 11 июня.