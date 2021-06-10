Строящаяся турбаза горит в Самарской области. Фото - "Подстепки Черный и Белый список"

Крупный пожар произошел на строящейся турбазе в Самарской области, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС вечером в четверг, 10 июня, в 20:50. В селе Ягодном в Ставропольском районе горит строящийся корпус на площади в 200 кв. метров.

На место по повышенному рангу вызова выехали 23 человека и 6 единиц техники. По данным МЧС, турбаза фактически не функционирует. Угрозы распространения огня нет, погибших и пострадавших на пожаре не было.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается.