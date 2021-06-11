Крупный пожар на строящейся турбазе в Самарской области ликвидировали

Крупный пожар на строящейся турбазе ликвидировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар на строящейся турбазе в Ставропольском районе ликвидирован, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел вечером в четверг. Горела постройка на площади в 200 кв. метров. На место по повышенному рангу вызова прибыли 23 человека и 6 единиц техники.

Турбаза не функционировала, распространения огня на другие строения удалось избежать. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

Пожар был ликвидирован в ночь на пятницу, 11 июня, в 0:16. Причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.