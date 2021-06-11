В Самарской области ожидается гроза

В Самаре ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 11 июня, ожидается гроза. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в региональном МЧС.

Местами по области ожидается ливень, возможен град, при грозе порывы ветра до 20 м/с.

По данным Приволжского УГМС, днем ожидается +24, +26 градусов тепла. В ночное время от +12 до +17 градусов.

По прогнозам синоптиков, на выходных сохранится неустойчивая погода с осадками, местами возможны грозы. В дневное время ожидается до +27 градусов, ночью температура снизится до +12 градусов