На День России в Самаре ограничат движение транспорта

В День России в Самаре перекроют несколько улиц

В субботу, 12 июня, в День России в Самаре перекроют дороги. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Движение закроют на следующих улицах:

- на Чапаевской на участке от Красноармейской до Вилоновской;

- на Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;

- на Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской;

- на Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской.

Ограничения будут действовать с 4:00 до 23:00. Из-за ограничений изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов под номерами 24, 92, 297, 61, 247 и 261 поедут в объезд закрытых участков.