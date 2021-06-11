В Кинеле преступник заплатил моральную компенсацию за убийство после ареста его иномарки

В Кинеле преступник не хотел платить компенсацию за моральный вред после убийство знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области моральный ущерб за убийство удалось взыскать после ареста автомобиля преступника. Об этом сообщили в управлении ФССП региона.

В Кинеле мужчина убил своего знакомого во время застолья и был приговорен к лишению свободы, а также должен был выплатить родственникам моральную компенсацию в 800 тысяч рублей.

Осужденный не торопился добровольно платить компенсацию. Приставы начали выяснять, какое имущество есть у должника, и узнали о наличии у него автомобиля Toyota Camry. Машину арестовали, а должнику рассказали, что ее продадут в счет долгов. После этого мужчина заплатил сыну убитого 800 тысяч рублей.