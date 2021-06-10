Родниковый край: волонтеры КНПЗ прошли с экологической экспедицией по природным источникам

Нефтепереработчики участвуют в «родниковой» акции второй год подряд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цель экологического проекта – разведать, очистить и сохранить малоизвестные подземные ключи. В этом году в эко-тур по природным источникам региона предприятия, общественники и эксперты отправились под Новокуйбышевск. Волонтеры провели субботники на родниковом озере в селе Воскресенка и посетили источник в селе Семеновка. Сохранению водных ресурсов на Куйбышевском НПЗ уделяют особое внимание. На предприятии реализуется масштабный проект по реконструкции очистных сооружений, которые перерабатывают не только промышленные стоки, но и часть городских сбросов. В ходе реализации проекта будут внедрены самые передовые технологии очистки сточной воды, например, мембранный биореактор, который способен обеспечить глубокую биологическую очистку стоков.

Успешно реализуется план мероприятий по сокращению использования водных ресурсов. За последние пять лет предприятие снизило потребление воды из природных источников почти на 20%. Для этого была проведена реконструкция блоков оборотного водоснабжения, водовода и водозабора.

Сотрудники предприятия активно участвуют в городских, областных и корпоративных экологических акциях. Завод работает и над восполнением биологических ресурсов Волги. Ежегодно экологи предприятия отправляют в плавание тысячи мальков ценных промысловых рыб, выращенных в специальных рыбопитомниках. В ходе акции «Родники Самарской области» собрано и вывезено более 45 кубометров мусора.