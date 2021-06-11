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Происшествия11 июня 2021 10:19

В Самаре водитель без прав на Subaru сбил велосипедиста

Несовершеннолетний велосипедист получил травмы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Велосипедист в столкновении с Subaru получил травмы. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Велосипедист в столкновении с Subaru получил травмы. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре водитель на Subaru, который не имел водительских прав, сбил велосипедиста. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в четверг, 10 июня. Водитель на Subaru ехал по Полевой и на перекрестке при повороте сбил 16-летнего велосипедиста, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу.

Молодой человек при аварии получил травмы, врачи оказали ему медицинскую помощь и отправили лечиться дома.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Известно, что водитель иномарки управлял автомобилем, не имея водительских прав.