В Большеглушицком районе ремонтируют дороги и сохраняют культурное наследие

Дмитрий Азаров оценил, как идет развитие Большеглушицкого района

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с жителями перспективы развития Большеглушицкого района, где побывал во время рабочей поездки.

Сейчас в районе развивается социальная инфраструктура. Там открылся культурно-оздоровительный центр, в котором можно заниматься спортом, танцами и вокалом. Также благоустраивают общественные пространства и дворы.

В прошлом году начали реконструировать насосно-фильтровальную станцию, сейчас готовят проект по ремонту водопровода. При поддержке федерального и регионального бюджетов отремонтировали 8 дорог, а еще 9 – по муниципальной программе.

Кроме того, в районе работают надо сохранением историко-культурного наследия. Как отметил глава региона, необходимо привлечь к этой работе краеведа.

По ходу встречи губернатор поблагодарил жителей за активность, отметив, что еще многое предстоит сделать. «Совместные планы, которые мы наметили, безусловно, будут продвигать нас к этой цели. Предлагаю еще раз вместе с жителями проанализировать, что удалось, а что нет, на правильном ли мы пути находимся по реализации стратегии социально-экономического развития Большеглушицкого района. Ведь это составляющая часть стратегии лидерства Самарской области», - сказал глава региона.