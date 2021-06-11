Самарский полицейский попал в больницу после задержания воришки, который вскрывал машины

Полицейский получил серьезные травмы, его положили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Павлу Игоревичу 27 лет, в полицию работать он пришел работать пять лет назад, а недавно попал на больничную койку прямо после спецоперации, которую проводил с коллегами.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, в ночь с 9 на 10 июня сотрудники городского и областного уголовного розыска договорились совместными усилиями поймать-таки подозреваемого в серии краж из автомобилей.

Но 34-летний Виктор Б. оказался крепким орешком. Заметив опасность, он просто сел в машину и дал по газам. На пути автомобиля стоял Павел Игоревич, но водитель не успел (или не захотел) притормозить, и иномарка протаранила полицейского.

Оперуполномоченный в итоге попал в больницу с травмой головы и повреждением связок в коленом суставе, а задержали ли его обидчика доподлинно не известно. Но на Виктора уже составили административный протокол за нарушение ПДД, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку ведет региональный Следственный комитет.