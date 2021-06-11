В Самарской области постепенно снижается количество новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки нашли 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наименьший показатель с августа прошлого года. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 65 515 человек, из которых выздоровели 62 530 (в том числе, 56 - за прошедшие сутки).

В регионе снова много смертельных случаев - 14. Всего же скончались 2 074 заразившихся.

В целом по стране за сутки 12 505 новых случаев заражения в 84-х регионах страны. Всего заболели порядка 5,2 млн человек.