Жительница Тольятти едва не зарезала своего маленького сына

Пока не ясно, почему агрессия женщины была направлена против сына Фото: Соцсети

Шестилетний Саша (имена героев изменены.Прим.автора) едва не стал жертвой нападения со стороны собственной матери. Женщина замахнулась на него ножом, ребенок испугался, заревел. Опомнилась ли женщина сама, или мальчика спас отец, сейчас пытаются выяснить стражи порядка.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, ЧП произошло вечером 8 июня в Автозаводском районе Тольятти. В семье Анны и Алексея двое детей: дочка и сын. Алексей работает слесарем, Анна сидит дома с детьми.

Что стало причиной конфликта, почему агрессия матери вдруг «вылилась» на ребенка и была ли женщина в тот вечер трезва, пока не ясно. Кухонный нож у семьи изъяли, полиция проводит проверку. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.