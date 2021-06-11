В Самарской области полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению врача-хирурга

Эта публикация стала основанием для полицейской проверки Фото: Соцсети

Скандал в небольшом городке под Самарой разгорелся после того, как в апреле в соцсетях появилась информация о том, что пациентке местной больницы нужны костыли.

По словам врача-хирурга, который дежурил в день, когда был размещен этот пост, местные жители восприняли эту информацию превратно и решили, что о бабушке плохо заботятся, после чего ему на служебный телефон стали поступать угрозы. Мужчина написал заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

В областном МВД корреспонденту «КП-Самара» традиционно отказались комментировать ситуацию.

Однако, как стало известно редакции из достоверных источников, отрадненская полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, потому что не смогла подтвердить, что звонки с угрозами действительно были. Однако вопрос о достоверности опубликованной в соцсетях информации пока что остается открытым.