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Общество11 июня 2021 12:24

Застройщик в Самаре требует у мэрии через суд признать право собственности на многоэтажку

Дом находится на улице Гагарина в Самаре
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре застройщик через суд требует признать права собственности на дом

В Самаре застройщик через суд требует признать права собственности на дом

Компания "МВМ" судится с самарской мэрией, требуя признать право собственности на дом на Гагарина, 175. Соответствующие документы размещены на сайте арбитражного суда.

Организация через суд просит признать право собственности на объект незавершенного строительства. В качестве ответчиков также привлекаются администрация Советского района и городской департамент градостроительства.

Отмечается, что районная администрация попросила суд исключить их из числа ответчиков, а разрешение данного спора оставить на рассмотрение суда.

Рассмотрение данного дела продолжится в конце июня.