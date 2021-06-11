Застройщик в Самаре требует у мэрии через суд признать право собственности на многоэтажку

В Самаре застройщик через суд требует признать права собственности на дом

Компания "МВМ" судится с самарской мэрией, требуя признать право собственности на дом на Гагарина, 175. Соответствующие документы размещены на сайте арбитражного суда.

Организация через суд просит признать право собственности на объект незавершенного строительства. В качестве ответчиков также привлекаются администрация Советского района и городской департамент градостроительства.

Отмечается, что районная администрация попросила суд исключить их из числа ответчиков, а разрешение данного спора оставить на рассмотрение суда.

Рассмотрение данного дела продолжится в конце июня.