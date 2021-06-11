На самарских пляжах установят 14 спасательных постов

В Самаре начали работать спасательные посты на пляжах. Фото - городская администрация

Спасательные посты начали работать на пляжах в Самаре, сообщают в городской администрации.

Всего в городе поставят 14 постов, оснащенных всем необходимым оборудованием для того, чтобы спасти отдыхающих в случае необходимости.

Ежедневно будут дежурить 44 спасателя, которые ранее прошли специальную подготовку. В числе их обязанностей не только непосредственно спасение, но и профилактическая работа - например, следить, чтобы граждане в подпитии не заходили в воду, а родители следили за своими детьми при играх на пляже.

Ранее был опубликован список мест, где организуют спасательные посты.