Верность профессии: стаж самарской трудовой династии приближается к возрасту Самары

Самарской губернии в этом году исполняется 170 лет, Самаре – 435. К этой внушительной цифре решительно приближается трудовой стаж семьи персонального пенсионера республиканского значения Елизаветы Сахновой. Елизавета Ивановна пришла на молодой Куйбышевский НПЗ в далеком 1955 году – будучи выпускницей 10 класса. Сегодня, спустя 66 лет, бывшая начальница установки азота и делегат XXV съезда КПСС работает в заводском Совете ветеранов. На КНПЗ вместе с Елизаветой Ивановной трудились ее муж, сын, сестра с мужем, брат с супругой и племянница Людмила Полежаева, котораяпо сей день работает в техническом отделе. Еще две ветви семьи посвятили жизнь работе на двух других НПЗ Самарской области – Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ. Фото: Архив АО «КНПЗ».