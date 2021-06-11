Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 15:42

Верность профессии: стаж самарской трудовой династии приближается к возрасту Самары

Семья Елизаветы Сахновой посвятила нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области 428 лет
Анна ФЕДОРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарской губернии в этом году исполняется 170 лет, Самаре – 435. К этой внушительной цифре решительно приближается трудовой стаж семьи персонального пенсионера республиканского значения Елизаветы Сахновой. Елизавета Ивановна пришла на молодой Куйбышевский НПЗ в далеком 1955 году – будучи выпускницей 10 класса. Сегодня, спустя 66 лет, бывшая начальница установки азота и делегат XXV съезда КПСС работает в заводском Совете ветеранов. На КНПЗ вместе с Елизаветой Ивановной трудились ее муж, сын, сестра с мужем, брат с супругой и племянница Людмила Полежаева, котораяпо сей день работает в техническом отделе. Еще две ветви семьи посвятили жизнь работе на двух других НПЗ Самарской области – Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ. Фото: Архив АО «КНПЗ».

Самарской губернии в этом году исполняется 170 лет, Самаре – 435. К этой внушительной цифре решительно приближается трудовой стаж семьи персонального пенсионера республиканского значения Елизаветы Сахновой. Елизавета Ивановна пришла на молодой Куйбышевский НПЗ в далеком 1955 году – будучи выпускницей 10 класса. Сегодня, спустя 66 лет, бывшая начальница установки азота и делегат XXV съезда КПСС работает в заводском Совете ветеранов. На КНПЗ вместе с Елизаветой Ивановной трудились ее муж, сын, сестра с мужем, брат с супругой и племянница Людмила Полежаева, котораяпо сей день работает в техническом отделе. Еще две ветви семьи посвятили жизнь работе на двух других НПЗ Самарской области – Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ. Фото: Архив АО «КНПЗ».

Самарской губернии в этом году исполняется 170 лет, Самаре – 435. К этой внушительной цифре решительно приближается трудовой стаж семьи персонального пенсионера республиканского значения Елизаветы Сахновой. Елизавета Ивановна пришла на молодой Куйбышевский НПЗ в далеком 1955 году – будучи выпускницей 10 класса. Сегодня, спустя 66 лет, бывшая начальница установки азота и делегат XXV съезда КПСС работает в заводском Совете ветеранов. На КНПЗ вместе с Елизаветой Ивановной трудились ее муж, сын, сестра с мужем, брат с супругой и племянница Людмила Полежаева, котораяпо сей день работает в техническом отделе. Еще две ветви семьи посвятили жизнь работе на двух других НПЗ Самарской области – Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ.