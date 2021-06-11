СВГК обеспечивает возможность для газификации подворий десятков новых потребителей в Красноярском районе

Проводится газификация подворий. Фото: СВГК

В рамках действующей восьмой инвестпрограммы Средневолжская газовая компания планирует выполнить до конца 2021 г. значительный объем работ по техническому перевооружению сети газоснабжения в стремительно развивающемся Красноярском районе.

В последнее время – в 2020 – 21 гг –заметно увеличилось стремление горожан перебраться в близлежащие к городу экологически чистые территории. Строительство газопровода высокого давления в районе дороги М-5 и поселка Новосемейкино не только позволит дополнительно повысить надежность газоснабжения потребителей, но и обеспечить возможность для газификации подворий десятков новых потребителей.

Фото: СВГК

Предусмотренные действующей инвестпрограммой СВГК работы по строительству участка газопровода высокого давления в районе 1034 км. автомобильной дороги М-5 «Урал» в Красноярском районе уже завершены. Тем самым обеспечена возможность безопасного продолжения дорожно-строительных работ на указанном участке важной для дальнейшего развития Самарской области автомобильной трассы.