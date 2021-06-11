В Самарской области грузовик протаранил забор на заправке

Грузовик протаранил забор на заправке. Фото - "Подслушано Отрадный"

В Самарской области грузовик протаранил бетонный забор на заправке, сообщили «КП-Самара» в региональной полиции.

Авария произошла на трассе Самара-Бугуруслан. Грузовик ехал со стороны села Кинель-Черкассы в направлении Самары. По данным полиции, водитель заехал на заправку и не справился с управлением, врезавшись в забор.

В соцсетях появилось видео, на котором заметно, что грузовик ехал с большой скоростью, а также складывается впечатление, что водитель не пытался затормозить. В комментариях предположили, что водитель был пьян. В полиции сообщили, что от прохождения медосвидетельствования он отказался, из-за чего составлен административный протокол.

Пострадавших в результате аварии не было.