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Общество11 июня 2021 13:33

В Самаре собираются капитально отремонтировать общественную «Баню №1» на Пионерской

Московская компания «Бизнеспроект» будет разрабатывать проектную документацию
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Общественную баню приведут в порядок

Общественную баню приведут в порядок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли города Самары объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который разработает проектную документацию на капитальный ремонт в общественной «Бане №1» на Пионерской, 45. Начальная цена контракта составила 8 миллионов рублей за 2,23 тысяч квадратных метров проектируемых помещений.

На аукцион было подано десять заявок, причем все потенциальные подрядчики предложили сумму намного меньше от начальной – от 5,9 миллионов и ниже. Победителем аукциона стала московская компания «Бизнеспроект», которые предложили разработать проектно-сметную документацию за 1,76 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик проведет техническое обследование объекта, разработает проектно-сметную документацию с учетом результатов обследования и отправит проект на согласование с заказчиком.