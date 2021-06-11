В Самаре собираются капитально отремонтировать общественную «Баню №1» на Пионерской

Общественную баню приведут в порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли города Самары объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который разработает проектную документацию на капитальный ремонт в общественной «Бане №1» на Пионерской, 45. Начальная цена контракта составила 8 миллионов рублей за 2,23 тысяч квадратных метров проектируемых помещений.

На аукцион было подано десять заявок, причем все потенциальные подрядчики предложили сумму намного меньше от начальной – от 5,9 миллионов и ниже. Победителем аукциона стала московская компания «Бизнеспроект», которые предложили разработать проектно-сметную документацию за 1,76 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик проведет техническое обследование объекта, разработает проектно-сметную документацию с учетом результатов обследования и отправит проект на согласование с заказчиком.