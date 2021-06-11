Депутаты гордумы Самары передали книги новой школе на 5-й просеке

При покупке книг депутаты руководствовались личным опытом и своими предпочтениями

Депутаты думы городского округа Самара передали художественную литературу в библиотеку новой школы на 5-й просеке. Школа №26 в сентябре этого года впервые примет учеников, сейчас ее готовят к новому учебному году. Школу посетили депутаты городской думы, предоставив библиотеке художественные произведения. Как рассказал председатель думы Алексей Дегтев, при покупке книг депутаты руководствовались рекомендациями министерства образования и личным опытом, а также своими предпочтениями. - Мы знаем, какие произведения востребованы у школьников разных классов. Не у всех в домашних библиотеках могут найтись нужные книги, а приобрести их не все могут себе позволить. Нам хочется, чтобы любой ребенок мог взять в школьной библиотеке необходимую книгу, - сказал Дегтев. По словам библиотекаря Натальи Данилочкиной, в школе готовы дать книги детям даже в период летних каникул, если ребята попросят. Тем более, как отметил Алексей Дегтев, читать дети любят, особенно маленькие. Старшие тоже много читают, но больше заняты на учебе. Директор школы Анатолий Лазарев отметил, что книги в своем классическом виде не теряют актуальность и даже становятся более востребованными. - Когда открываешь новую красивую книгу, которая еще пахнет типографской краской, это особенное чувство, которое не ощутить при чтении электронной книги, - поделился впечатлениями директор. С ним согласны и родители, которые едва ли не больше детей интересовались, какие же книги привезли депутаты.