В Самарской области становится меньше новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в региональном оперштабе, больше всего новых заразившихся в областной столице - 21. Далее идет Тольятти, где 12. В остальных городах и районах, где вновь нашли коронавирус, менее десяти новых случаев.

Суточный показатель по заражению сейчас самый низкий в регионе с августа прошлого года. Летальных же случаев по-прежнему много - 14. Умерли восемь женщин в возрасте от 64-х до 83-х лет и шесть мужчин, самому младшему из которых было 37 лет, самому старшему - 76 лет. У всех были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 65 515 человек, из которых выздоровели 62 530, умерли - 2 074.