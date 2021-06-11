С 15 по 18 июня 2021 года в Самаре снова отключат горячую воду

Центр города на несколько дней останется без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники «Т Плюс» продолжают проводить опрессовку тепловых сетей. Так, в период с 15 по 18 июня 2021 года гидравлические испытания будут проводиться на Самарской ГРЭС.

- В связи с проведением испытаний с 15 по 18 июня подача горячей воды будет приостановлена в границах улиц: Максима Горького, Волжский проспект, Осипенко, Ново-Садовая, проспект Ленина, Полевая, Буянова, Братьев Коростылевых, Рабочая, Садовая, Ленинградская, Самарская, Венцека, Галактионовская, Комсомольская, Куйбышева, - сообщили энергетики.

Напомним, гидравлические испытания проводятся с целью выявления и устранения неисправностей до предстоящего отопительного сезона. Горячее водоснабжение будет восстановлено сразу же после устранения выявленных повреждений на тепосетях.