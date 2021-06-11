Самарский депутат отчитался о работе партии «Единая Россия» перед жителями Кинельского района

Депутат поддерживает реализацию проектов в муниципальном районе как личными ресурсами, так и на законодательном уровне

Самарская фракция «Единая Россия» отчиталась перед избирателями об итогах предвыборной программы партии за последние пять лет. Руководитель фракции в Самарской губернской Думе Александр Живайкин стал первым, кто провел встречу с избирателями. В ближайшее время встречи в своих округах проведут все депутаты регионального парламента.

Александр Живайкин провел встречу с жителями Кинельского района, на которой руководитель фракции рассказал, что за время работы 6-го созыва губернской думы по инициативе «Единой России» был принят 21 закон.

- Все законы направлены на защиту людей и развитие и региона в целом, и каждого муниципалитета. Только за последний год, который мы с вами прожили в условиях пандемии, наша фракция инициировала принятие многих социально-важных законов, - отчитался перед избирателями народный избранник.

В частности по инициативе партии в Самарской области было установлено право на первоочередной прием в детские сады детей медицинского персонала первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, также был введен упрощенный порядок продления отдельных социальных выплат и усилены меры поддержки для «детей войны».

Кроме того, партия «Едина Россия» инициировала предоставление преференций для нескольких категорий предприятий и поддержки малого и среднего бизнеса, введены льготы по транспортному налогу и по налогу на доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, продлены «налоговые каникулы», а также был расширен перечень видов деятельности, к которым может применяться патентная система налогообложения.

Александр Живайкин лично оказывает поддержку значимым проектам в Самарской области. Так, в прошлом году депутат участвовал в создании «Территории детства» в Малой Малышевке, по его инициативе была создана «Аллея ветеранов» в Георгиевке, также построили ФАП в Покровке, сквер с волейбольной площадкой в Богдановке, спортивно-игровая площадка «Добрыня» в селе Домашка, «Парк Победы» в Красносамарском, универсальная спортивная площадка в Чубовке и площадка для сдачи норм ГТО в Комсомольском.

Самым масштабным проектом, который поддержал Живайкин, стала малоэтажная застройка «Зеленая окраина» в селе Малая Малышевка. В ближайшее время в населенном пункте появится жилой квартал на 200 домов.

- Хочу заверить вас, что со своей стороны буду продолжать помогать, как личными ресурсами, так и законодательно, делать все, чтобы финансирование важных для нас проектов не уменьшалось, - отметил Александр Живайкин на встрече с избирателями.