Дмитрий Азаров вручил заслуженным жителям Самарской области государственные награды

Награды получили более 50 достойных жителей Самарской области

В Самаре 11 июня состоялось награждение заслуженных жителей региона почетными наградами. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично вручил государственные награды самарцам.

Среди награжденных, врачи и учителя, работники промышленных предприятий и деятели культуры, аграрии и общественники, работники правоохранительных органов и государственные служащие.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» был отмечен главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки, известный краевед Александр Завальный. Такую же награду Дмитрий Азаров вручил ректору Тольяттинского госуниверситета Михаилу Кришталу.

В этом году среди награжденных немало медиков, которые в пандемийный год стояли на страже здоровья всех жителей региона. Благодарностью Президента отмечены фельдшер Самарской городской станции скорой помощи Ирина Киселева и ее коллега из Тольятти Светлана Новичкова, благодарностью председателя Совета Федерации - главврач Сызранской горбольницы №2 Равиль Гусейнов и начальник клинического госпиталя для ветеранов войн Александр Каширин.

- Прошлый год был тяжелым для всех, но еще раз доказал, что нас не сломить! Врачи, соцработники, волонтеры и предприниматели объединились против вируса и протянули руку помощи тому, кто в ней нуждался, - выразил слова благодарности Дмитрий Азаров.

Также в 2020 году самарские аграрии поставили рекорд и собрали лучший за последние годы урожай. Губернатор особенно отметил сельчан Кинельского, Хворостянского, Безенчукского, Сериевского и других районов Самарской области. Государственные награды получили директор сельхозпредприятия Алексей Золотарев и тракторист Владимир Иванов, а главный агроном Татьяна Алимбетова стала заслуженным работником сельского хозяйства Самарской области.

Начальник управления судебного департамента в Самарской области Юрий Сафоненко сыграл важную роль в продвижении идеи реконструкции здания на Крымской площади Самары, где сейчас располагается Шестой конституционный суд. Он получил из рук губернатора почетный знак «Заслуженный юрист Самарской области».

Почетные звания получили более 50 самарцев, каждый из которых вносит достойный вклад в развитие региона.