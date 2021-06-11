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Общество11 июня 2021 17:28

В Самаре экс-директора образовательного учреждения осудили за мошенничество в особо крупном размере

Бывший директор лицея «Престиж» обратил в свою пользу более миллиона рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Судом ему назначено 2 года условно

Судом ему назначено 2 года условно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес решение по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего директора лицея «Престиж» в Самаре. Вячеслав Косарев признан виновным, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

По версии следствия, бывший руководитель образовательного учреждения с 2014 по 2015 год предлагал родителям учащихся лицея «Престиж» вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения. Полученные деньги Косарев присваивал себе. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.

В настоящее время суд посчитал собранные доказательства достаточными, чтобы вынести подозреваемому приговор. Он был осужден по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорил его к условному сроку на 2 года.