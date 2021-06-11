В Самарской области вырастили яблоню, вьющуюся как виноград

Необычный сорт яблони растет в Кинельском районе

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Живайкин во время рабочей поездки к избирателям в Кинельском районе, посетил научно-производственное предприятие «Агросад» в селе Бобровка.

- Наращивание туристического компонента определено в Стратегии развития региона. В нашей области есть что посмотреть, чему поучиться не только гостям, но и самим жителям, - отметил единоросс.

Опытная станция «Агросад» расположена около села Бобровка, где еще недавно был неухоженный и залеснённый участок. Сейчас «Агросад» занимает 10 га земли, где растут плодовые деревья и кустарники, а также декоративные и ягодные культуры. Главная диковинка – яблоня, которая вьется как виноград. Сорт «Подснежник» был выведен агрономами из Свердловской области. Плоды необычной яблони сочные и вкусные, а главное она спокойно переносит морозы.

- Посетив опытную станцию «Агросад», мы видим не только стремление увеличить производственные мощности, но и желание развивать агротуризм. И такие планы у руководства предприятия есть. Мы убедились в масштабности проекта: и гостям, и садоводам здесь будет интересно: можно узнать о подборе культур и сортов, о защите растений от вредителей и многое другое, - отметил Александр Живайкин.