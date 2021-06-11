В Самаре 11 июня запустили скорый электропоезд «Ласточка»

Комфортабельная электричка будет курсировать шесть раз в день

11 июня 2021 года в первый рейс по маршруту «Самара – Жигулевское море» отправился скорый электропоезд «Ласточка». Старт регулярным скоростным перевозкам дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Первая «Ласточка» - это первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти. Это праздник для всех жителей Самарской области, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поделился дальнейшими планами. Так, в недалеком будущее есть перспективы и планы на соединение скоростной железнодорожной линией Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти.

«Ласточка» сможет доставить пассажиров из Самары на станцию Жигулевское море за 1 час 25 минут. Ежедневно на маршруте будет курсировать 6 пар скорых пригородных электропоездов в сутки в 07:00, 11:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. Электропоезд будет останавливаться на станции Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная.

Современный электропоезд разработан специально для комфортной перевозки пассажиров. Вагоны оснащены системами климат-контроля, светодиодным освещением, системой видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе по 416 мест, а также имеются места для маломобильных граждан.