Директор лицея в Самаре забрал себе больше миллиона рублей пожертвований от родителей

За махинации бывший директор получил условный срок. Фото: СУ СК России по Самарской области.

В Самаре осудили бывшего директора лицея «Престиж» Вячеслава Косарева. Его признали виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Директор присвоил себе больше миллиона рублей пожертвований от родителей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- С 2014 по 2015 год Косарев предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды. Деньги в размере более 1 млн рублей обвиняемый забрал себе, - рассказали в СУ СК по региону.

За свои махинации уже бывший директор лицея получил два года лишения свободы условно.