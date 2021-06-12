На набережной в Самаре прошел квест в честь Дня России

Квест посвящен научным и культурным достижениям, победам и выдающимся личностям, прославившим нашу страну в разных сферах.

На набережной Волги в Самаре прошел квест в честь Дня России «Страна победителей». Он посвящен научным и культурным достижениям, победам и выдающимся личностям, прославившим нашу страну в разных сферах.

Квест стартовал в 11 утра на третьей очереди набережной (от Речного вокзала до Струковского сада), там работали 60 тематических станций. Найти их можно было по белым шарам.

Участие в квесте принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он ответил на вопросы викторины и пообщался с участниками.

- Уверен, что каждый житель, гость нашего города хорошо знаком с богатой историей и традициями нашей самарской земли, нашей великой Родины – России. Поэтому шанс стать абсолютным победителем есть у каждого, - отметил глава региона.

Поучаствовать в квесте мог любой желающий. Для победы нужно было успешно пройти все станции. Самые активные и творческие участники получат призы – от умных часов до туристической путевки на двоих.