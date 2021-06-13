В Самаре пьяная мать уронила полугодовалого младенца

Девочку в больницу привезли сотрудники "Скорой помощи" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре органы опеки и полиция разбираются в обстоятельствах жизни Оксаны К. из Самары. Основанием для проверки стало ЧП: Оксана уронила полугодовалую дочку.

- В больницу имени Середавина младенца привезли днем 10 июня, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в силовых структурах. – К счастью, у малышки не выявили серьезных травм, только ушибы.

Однако сведения о маленькой пациентке врачи сразу передали полицейским. Те приехали в квартиру, где раньше жила малышка, и обнаружили там пьяную мать.

- По предварительным данным, она перебрала со спиртным, попыталась укачать малышку и выронила ее по собственной неосторожности, - говорят те же источники.

В отношении горе-мамаши в полиции уже собрали материалы проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.

Ее дочку тем временем из семьи забрали – девочка сейчас находится в доме малютки под присмотром специалистов.

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