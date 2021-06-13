С самарской пенсионерки сняли порчу за 115 тысяч рублей

Аферистки прочитали особый заговор и присвоили чужое добро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская пенсионерка Вера Андреевна в июне попалась на удочку двух мошенниц. Женщины славянской внешности, хорошо одетые и выглядевшие «вполне прилично», подкараулили 89-летнюю старушку у подъезда ее дома, подошли к ней и с ходу заявили: бабушка, да на вас порча – отсюда и все ваши болячки!

Чтобы расстаться со всеми своими проблемами, нужно было прочитать особый заговор не деньгах. Вера Андреевна сложила все наличность, что была в доме, в пакет, вынесла его «ведуньям». Те что-то пробормотали, «поколдовали» над чужим добром и заверили: вот теперь-то жизнь ваша изменится к лучшему.

Пенсионерку обманули, и проблем у нее только прибавилось. Потому что вернувшись домой, Вера Андреевна открыла пакет, а там вместо денег оказались нарезанные газеты. Так она за раз потеряла 115 тысяч рублей.

- Заявление у пострадавшей мы приняли, уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. - На розыск подозреваемых ориентированы все сотрудники.