В Самарской области нашли 58 ковидных больных за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 65 633 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки провели почти 7,5 тысяч анализов на коронавирус, которые помогли выявить 58 больных. По данным оперативного штаба, лишь семь человек чувствовали себя хорошо, и о болезни узнали после профилактического осмотра. Остальные поступили в медучреждения с признаками простуды и пневмонии.

Из 58 новых ковидных пациентов, 21 – это жители Самары, шестеро – тольяттинцы, пятеро живут в Чапаевске. Далее по региону подтвержденные случаи заболевания ковидом распределились следующим образом: по четыре факта - в Красноярском и Сергиевском районах, по три – Жигулевске, Сызрани и Кинельском районе, по два – в Кинеле, Пестравском и Сызранском районах и по одному – в Елховском, Кошкинском и Нефтегорском районах.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 65 633 человек, из них 62 639 выздоровели, 2 099 – погибли. Причем за последние сутки подтверждена гибель 12 человек, у которых ковид обострил их хронические тяжелые заболевания.