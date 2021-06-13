Самарские любители пельменей готовятся попасть в Книгу рекордов России

На финал соревнований приглашают всех желающих, участники обещают слепить столько пельменей, чтобы хватило всем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области готовятся установить сразу два рекорда и попасть в Книгу рекордов России. Для этого выбирают команды мастеров, которые смогут приготовить самый маленький пельмень, а также за 10 минут слепить столько пельмешков, сколько до этого в стране еще не бывало.

Второй полуфинал чемпионата по лепке пельменей прошел в Кинельском районе 12 июня – в День России. Мастерство и быстроту работы участников оценивали восемь членов жюри, в том числе итальянский фотограф, сценарист и режиссер Джон Рэндольф Пеппер и руководитель самарской гильдии шеф-поваров Константин Маковецкий.

Участники показали, что лепить пельмени можно разными способами: косичкой, в технике вареников, равиоли и много как еще.

- Осталось всего две недели до установки рекордов России, - рассказал председатель оргкомитета «Пельмениады», депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин. – Это событие состоится 26 июня в поселке Комсомольский Кинельского района.

На соревнования приглашают всех желающих, участники обещают слепить столько пельменей, чтобы хватило всем.