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Общество13 июня 2021 15:12

Министерство культуры России выделит 17 млн рублей на реставрацию Дома со слонами

Все работы должны быть выполнены до 31 августа 2022 года
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Все работы, которые подрядчику предстоит сделать, прописаны и даже пририсованы в отдельное документе. Фото: принтскрин документации

Все работы, которые подрядчику предстоит сделать, прописаны и даже пририсованы в отдельное документе. Фото: принтскрин документации

На портале госзакупок появился контракт на проведение реставрационных и первоочередных противоаварийных работ в комплексе «Дачи Головкина», который самарцы называют Домом со слонами.

Напомним, красивейшее здание находится возле Волги на ул. Советской Армии,296, но состояние его плачевно и туда мало кого пускают.

Дом со слонами был признан объектом культурного наследия федерального значения, и недавно министерство Культуры РФ опубликовало контракт на его восстановление. Стоимость работ - 17 млн рублей.

Все работы, которые подрядчику предстоит сделать, прописаны и даже пририсованы в отдельное документе, где оговаривается почти все – вплоть до материалов. Согласно техзаданию, реставрацию подрядчик должен будет закончить до 31 августа 2022 года.

Все желающие подавать заявки могут до 23 июня, рассмотрят их до конца месяца.