В Самарской области самозанятым помогут с продвижением в соцсетях

Услуга доступна для самозанятых, которые в 2021 году зарегистрировались в системе «Мой налог» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Власти придумали, как помочь бизнесу с «раскруткой» в соцсетях. Так в регионе недавно появилась услуга под названием «Профессиональное продвижение в социальных сетях». Она доступна для самозанятых, которые в 2021 году зарегистрировались в системе «Мой налог».

- Она позволит получателю увеличить число подписчиков в соцсетях и, как результат, повысить объемы продаж, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По сути, речь идет о целом пакете услуг: во-первых, о консультации с маркетологом, который поможет разработать план развития бизнеса. Следующий этап – промо-фотосессия и оформление странички в соцсетях. Далее smm-специалисты и маркетинговые агентства продумывают вместе с предпринимателем, какие посты и фотографии нужно размещать в аккаунте, чтобы привлечь аудиторию, после чего профессионалы помогут провести тестовую рекламную кампанию.

Узнать больше об услуге и подать заявку на ее получение можно на портале государственной поддержки бизнеса Самарской области.